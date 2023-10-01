Комбайн підірвався на Харківщині під час збору врожаю, зайнялося поле
Техніка підірвалася через те, що наїхала на невідомий вибухонебезпечний предмет під час польових робіт, повідомили у ХОВА.
Подія сталася близько 15:00 в селі Донець Чугуївського району. Під час збору пізніх зернових культур комбайн наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху сільськогосподарська техніка загорілася, зайнялося поле з кукурудзою. Постраждалих серед аграріїв немає.
Вогнеборці швидко локалізували та загасили пожежу.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Техніка підірвалася через те, що наїхала на невідомий вибухонебезпечний предмет під час польових робіт, повідомили у ХОВА.".