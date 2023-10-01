Комбайн підірвався на Харківщині під час збору врожаю, зайнялося поле

Техніка підірвалася через те, що наїхала на невідомий вибухонебезпечний предмет під час польових робіт, повідомили у ХОВА.

Подія сталася близько 15:00 в селі Донець Чугуївського району. Під час збору пізніх зернових культур комбайн наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху сільськогосподарська техніка загорілася, зайнялося поле з кукурудзою. Постраждалих серед аграріїв немає.

Вогнеборці швидко локалізували та загасили пожежу.