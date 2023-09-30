Через обстріл Харківщини виникла пожежа, яка поширилася на 2 га (фото)

Пожежа загрожувала будинкам агропідприємства та об’єктам енергетичної інфраструктури у селі Кіндрашівка Куп’янського району.

“Біля 11:00 30 вересня ворожа артилерія другий день поспіль обстріляла мирне село Кіндрашівка Куп’янського району. Знову зайнялась суха трава, на гасіння якої були направлені рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 2 га. Він загрожував будівлям агропідприємства та об’єктам енергетичної інфраструктури. Бійці ДСНС, не зважаючи на загрозу повторних ударів, змогли врятувати народне добро і вже об 11:55 ліквідували всі осередки горіння“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.