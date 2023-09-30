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Через обстріл Харківщини виникла пожежа, яка поширилася на 2 га (фото)

Події 19:49   30.09.2023
Оксана Горун
Через обстріл Харківщини виникла пожежа, яка поширилася на 2 га (фото)

Пожежа загрожувала будинкам агропідприємства та об’єктам енергетичної інфраструктури у селі Кіндрашівка Куп’янського району.

Біля 11:00 30 вересня ворожа артилерія другий день поспіль обстріляла мирне село Кіндрашівка Куп’янського району. Знову зайнялась суха трава, на гасіння якої були направлені рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 2 га. Він загрожував будівлям агропідприємства та об’єктам енергетичної інфраструктури. Бійці ДСНС, не зважаючи на загрозу повторних ударів, змогли врятувати народне добро і вже об 11:55 ліквідували всі осередки горіння“, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Пожежа після обстрілу Кондрашівки 30 вересня 2

Пожежа після обстрілу Кондрашівки 30 вересня 3

Автор: Оксана Горун
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Через обстріл Харківщини виникла пожежа, яка поширилася на 2 га (фото)
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2023 в 19:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа загрожувала будинкам агропідприємства та об’єктам енергетичної інфраструктури у селі Кіндрашівка Куп’янського району".