Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами

У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ поінформував про обстріли населених пунктів на Слобожанському та Куп’янському напрямках, а також ситуацію на фронті.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Леміщине Харківської області. На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Загалом по території України армія РФ завдала вісім ракетних та 71 авіаційний удар, ворог здійснив 17 обстрілів з РСЗВ. Вночі по Україні били “шахедами”: із 40 безпілотників ППО збила 30.

На фронті сталося 24 бойові зіткнення.

“Протягом доби авіація сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вісім ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили шість зенітно-ракетних комплексів та дев’ять артилерійських засобів противника”, – відзначили в ГШ.