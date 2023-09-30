Генштаб ВСУ назвал семь населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами

В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах населенных пунктов на Слобожанском и Купянском направлениях, а также ситуации на фронте.

«На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Лемещино Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла восемь ракетных и 71 авиационный удар, враг совершил 17 обстрелов из РСЗО. Ночью по Украине били «шахедами»: из 40 беспилотников ПВО сбила 30.

На фронте произошло 24 боевые столкновения.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили шесть зенитно-ракетных комплексов и девять артиллерийских средств противника», — проинформировали в ГШ.