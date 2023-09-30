Генштаб ВСУ назвал семь населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами
В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах населенных пунктов на Слобожанском и Купянском направлениях, а также ситуации на фронте.
«На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Лемещино Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
В целом по территории Украины армия РФ нанесла восемь ракетных и 71 авиационный удар, враг совершил 17 обстрелов из РСЗО. Ночью по Украине били «шахедами»: из 40 беспилотников ПВО сбила 30.
На фронте произошло 24 боевые столкновения.
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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили шесть зенитно-ракетных комплексов и девять артиллерийских средств противника», — проинформировали в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 19:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах населенных пунктов на Слобожанском и Купянском направлениях, а также ситуации на фронте".