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Генштаб ВСУ назвал семь населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами

Происшествия 19:05   30.09.2023
Оксана Горун
Генштаб ВСУ назвал семь населенных пунктов Харьковщины, бывших под обстрелами Фото: Генштаб ВСУ

В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах населенных пунктов на Слобожанском и Купянском направлениях, а также ситуации на фронте.

«На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Лемещино Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестовое Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла восемь ракетных и 71 авиационный удар, враг совершил 17 обстрелов из РСЗО. Ночью по Украине били «шахедами»: из 40 беспилотников ПВО сбила 30.

На фронте произошло 24 боевые столкновения.

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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили шесть зенитно-ракетных комплексов и девять артиллерийских средств противника», — проинформировали в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 19:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечерней сводке Генштаб ВСУ проинформировал об обстрелах населенных пунктов на Слобожанском и Купянском направлениях, а также ситуации на фронте".