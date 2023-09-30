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Враг возобновил штурмовые действия на Лимано-Купянском направлении — ВСУ

Происшествия 11:47   30.09.2023
Оксана Горун
Враг возобновил штурмовые действия на Лимано-Купянском направлении — ВСУ Фото: скриншот

За прошедшие сутки враг дважды пытался пробить украинскую оборону, а также активно наносил удары авиацией и артиллерией.

«На Лимано-Купянском направлении сейчас противник уже возобновил свои штурмовые действия. В частности, за прошедшие сутки дважды пытался пробить нашу оборону. Безуспешно для врага. Он получил там изрядные потери и отошел, отказался от своих наступательных действий. Кроме того, продолжает интенсивно применять свою авиацию. 16 авиаударов нанес он по позициям наших защитников в этом направлении. Интенсивные обстрелы также продолжают наносить по позициям Вооруженных сил. В частности, 564 раза он обстрелял наших защитников из разного вооружения: как из ствольных артиллерийских систем, так и реактивных. Использовал танки, минометы, АГСы, противотанковые комплексы, в том числе и стрелковое оружие. Произошли три удара FPV-дронами по позициям наших защитников», — сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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Он подчеркнул, что ВСУ дают отпор оккупантам и продолжают методично уничтожать их технику и личный состав. В частности, за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении уничтожили по одной пушке «Мста-Б» и «Д-30», 82-миллиметровый миномет и три автомобиля. Также защитникам Украины удалось «приземлить» два вражеских БПЛА типа «ZALA» и «Орлан» и ряд дронов-камикадзе типа «FPV».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 11:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг дважды пытался пробить украинскую оборону, а также активно наносил удары авиацией и артиллерией".