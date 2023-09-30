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Ворог відновив штурмові дії на Лимано-Куп’янському напрямку – ЗСУ

Події 11:47   30.09.2023
Оксана Горун
Ворог відновив штурмові дії на Лимано-Куп’янському напрямку – ЗСУ

Минулої доби ворог двічі намагався пробити українську оборону, а також активно завдав ударів авіацією та артилерією.

“На Лимано-Куп’янському напрямку зараз противник уже відновив свої штурмові дії. Зокрема, за минулу добу двічі намагався пробити нашу оборону. Марно для ворога. Він отримав там добряче втрат та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій. Окрім цього, продовжує інтенсивно застосовувати свою авіацію. 16 авіаударів завдав він по позиціях наших захисників на цьому напрямку. Інтенсивні обстріли також продовжує наносити по позиціях Збройних сил. Зокрема, 564 він обстріляв наших захисників із різного озброєння: як зі ствольних артилерійських систем, так і реактивних. Використовував танки, міномети, АГСи, протитанкові комплекси, в тому числі й стрілецька зброя. Відбулося три удари FPV-дронами по позиціях наших захисників”, – повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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Він наголосив, що ЗСУ дають відсіч окупантам і продовжують методично знищувати їхню техніку та особовий склад. Зокрема, минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку знищили по одній гарматі “Мста-Б” та “Д-30”, 82-міліметровий міномет і три автомобілі. Також захисникам України вдалося “приземлити” два ворожі БПЛА типу “ZALA” та “Орлан” та низку дронів-камікадзе типу “FPV”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог двічі намагався пробити українську оборону, а також активно завдав ударів авіацією та артилерією".