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Из-за обстрела Харьковщины возник пожар, распространившийся на 2 га (фото)

Происшествия 19:49   30.09.2023
Оксана Горун
Из-за обстрела Харьковщины возник пожар, распространившийся на 2 га (фото)

Пожар угрожал зданиям агропредприятия и объектам энергетической инфраструктуры в селе Кондрашовка Купянского района.

«Около 11:00 30 сентября вражеская артиллерия второй день подряд обстреляла мирное село Кондрашовка Купянского района. Снова загорелась сухая трава, на тушение которой были направлены спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части. На время их прибытия огонь распространился на площадь в 2 га. Он угрожал зданиям агропредприятия и объектам энергетической инфраструктуры. Бойцы ГСЧС, несмотря на угрозу повторных ударов, смогли спасти народное добро и уже в 11:55 ликвидировали все очаги горения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской  области.

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Пожар после обстрела Кондрашовки 30 сентября 2

Пожар после обстрела Кондрашовки 30 сентября 3

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 19:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар угрожал зданиям агропредприятия и объектам энергетической инфраструктуры в селе Кондрашовка Купянского района".