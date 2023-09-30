Из-за обстрела Харьковщины возник пожар, распространившийся на 2 га (фото)

Пожар угрожал зданиям агропредприятия и объектам энергетической инфраструктуры в селе Кондрашовка Купянского района.

«Около 11:00 30 сентября вражеская артиллерия второй день подряд обстреляла мирное село Кондрашовка Купянского района. Снова загорелась сухая трава, на тушение которой были направлены спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части. На время их прибытия огонь распространился на площадь в 2 га. Он угрожал зданиям агропредприятия и объектам энергетической инфраструктуры. Бойцы ГСЧС, несмотря на угрозу повторных ударов, смогли спасти народное добро и уже в 11:55 ликвидировали все очаги горения», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.