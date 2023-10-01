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Комбайн подорвался на Харьковщине во время сбора урожая, загорелось поле

Происшествия 17:29   01.10.2023
Оксана Якушко
Комбайн подорвался на Харьковщине во время сбора урожая, загорелось поле

Техника подорвалась из-за того, что наехала на неизвестный взрывоопасный предмет во время полевых работ, сообщили в ХОВА.

Инцидент произошел около 15:00 в селе Донец Чугуевского района. Во время сбора поздних зерновых культур комбайн наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва сельскохозяйственная техника загорелась, вспыхнуло поле с кукурузой. Пострадавших посреди аграриев нет.

Пожарные быстро локализовали и потушили пожар.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 17:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Техника подорвалась из-за того, что наехала на неизвестный взрывоопасный предмет во время полевых работ, сообщили в ХОВА.".