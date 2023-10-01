Комбайн подорвался на Харьковщине во время сбора урожая, загорелось поле

Техника подорвалась из-за того, что наехала на неизвестный взрывоопасный предмет во время полевых работ, сообщили в ХОВА.

Инцидент произошел около 15:00 в селе Донец Чугуевского района. Во время сбора поздних зерновых культур комбайн наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва сельскохозяйственная техника загорелась, вспыхнуло поле с кукурузой. Пострадавших посреди аграриев нет.

Пожарные быстро локализовали и потушили пожар.