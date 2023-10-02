Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

За неделю на Харьковщине – 4 подрыва: есть погибший и травмированный – ГСЧС

Репортаж 14:15   02.10.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
За неделю на Харьковщине – 4 подрыва: есть погибший и травмированный – ГСЧС Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

За прошедшую неделю с 25 сентября по 1 октября в Харьковской области произошло четыре подрыва на взрывоопасных предметах, в результате один человек погиб, еще один – травмирован.

Об этом во время брифинга рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«25 сентября произошел случай подрыва сельскохозяйственной техники. Событие произошло в поле вблизи села Андреевка Изюмского района. Комбайн наехал на противотанковую мину ТМ-62. В данном случае пострадавших не было. 30 сентября ночью стало известно о несчастном случае, произошедшем в Харькове. На улице мужчина подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете. Предварительно, это граната. В результате чего он погиб на месте. 1 октября произошел подрыв комбайна на противотанковой мине во время проведения полевых работ вблизи села Донец. И также на этой неделе поступило сообщение о том, что 51-летний мужчина в лесу вблизи села Оскол в Изюмском районе подорвался на противопехотной мине, предварительно, «лепесток». Событие произошло еще 29 сентября. Обратился мужчина в медучреждение вечером 30 сентября», — рассказал Василенко.

В общем, по данным ГСЧС, с начала полномасштабного вторжения в регионе – 230 подрывов на взрывоопасных предметах, в результате этих случаев погиб 41 человек.

Читайте также: Комбайн подорвался на Харьковщине во время сбора урожая, загорелось поле

Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
Популярно
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
02.10.2023, 11:47
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
02.10.2023, 12:43
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
«Залетели прямо к ним на блокпост» — Пивненко о бое на окружной Харькова
02.10.2023, 08:44
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
02.10.2023, 09:09
Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)
Россияне ударили КАБ по Купянску: есть разрушения – Синегубов (фото)
02.10.2023, 15:09

Новости по теме:

08:47
В Харькове мужчина насмерть подорвался на улице
17:43
Гранату и наркотики изъяли у жителя Харьковщины во время обыска
11:17
В метро Харькова полиция отобрала у мужчины гранату
16:58
Харьковчанина, бросившего гранату в соседа, будут судить
07:46
На блокпосту в Харькове у мужчины отобрали гранату

  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «За неделю на Харьковщине – 4 подрыва: есть погибший и травмированный – ГСЧС»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 14:15;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю с 25 сентября по 1 октября в Харьковской области произошло четыре подрыва на взрывоопасных предметах, в результате один человек погиб, еще один – травмирован.".