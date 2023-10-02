За неделю на Харьковщине – 4 подрыва: есть погибший и травмированный – ГСЧС

За прошедшую неделю с 25 сентября по 1 октября в Харьковской области произошло четыре подрыва на взрывоопасных предметах, в результате один человек погиб, еще один – травмирован.

Об этом во время брифинга рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«25 сентября произошел случай подрыва сельскохозяйственной техники. Событие произошло в поле вблизи села Андреевка Изюмского района. Комбайн наехал на противотанковую мину ТМ-62. В данном случае пострадавших не было. 30 сентября ночью стало известно о несчастном случае, произошедшем в Харькове. На улице мужчина подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете. Предварительно, это граната. В результате чего он погиб на месте. 1 октября произошел подрыв комбайна на противотанковой мине во время проведения полевых работ вблизи села Донец. И также на этой неделе поступило сообщение о том, что 51-летний мужчина в лесу вблизи села Оскол в Изюмском районе подорвался на противопехотной мине, предварительно, «лепесток». Событие произошло еще 29 сентября. Обратился мужчина в медучреждение вечером 30 сентября», — рассказал Василенко.

В общем, по данным ГСЧС, с начала полномасштабного вторжения в регионе – 230 подрывов на взрывоопасных предметах, в результате этих случаев погиб 41 человек.