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На Изюмщине двое за неделю подорвались на минах: один погиб, другой ранен

Происшествия 17:53   09.10.2023
Оксана Якушко
На Изюмщине двое за неделю подорвались на минах: один погиб, другой ранен

В Харьковской области за неделю саперы ГСЧС уничтожили 493 боеприпаса, сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

2 октября 61-летний мужчина на автомобиле наехал в лесополосе на противотанковую мину в селе Вернополье Оскольской громады Изюмского района. В результате чего он погиб на месте. Обнаружили погибшего на следующий день.

Вечером 3 октября у села Андреевка Донецкой общины Изюмского района во время сельскохозяйственных работ подорвался комбайн. 55-летний комбайнер получил минно-взрывную травму грудной клетки. Через некоторое время мужчина обратился к врачам – ему оказали медицинскую помощь.

На территории Харьковской области работают 32 пиротехнических расчета ГСЧС, 169 саперов и 71 единица техники.

«Пиротехники совершили 265 выездов для обезвреживания взрывоопасных предметов. Всего за прошедшую неделю разминировали 493 боеприпаса», – сообщил Евгений Василенко.

С начала деоккупации Харьковщины было разминировано 3710 га территории, выявлено и обезврежено 79470 ВНП.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 17:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за неделю саперы ГСЧС уничтожили 493 боеприпаса, сообщил спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.".