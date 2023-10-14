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Тепло как летом и без дождя. Какая будет завтра погода в Харькове и области

Общество 19:45   14.10.2023
Оксана Якушко
Тепло как летом и без дождя. Какая будет завтра погода в Харькове и области Василь Голосний

Прогноз погоды на завтра, 15 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

15 октября в Харьковской области:

Облачно с прояснениями.🌤
Без существенных осадков.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 5 — 10° тепла, днем 16 — 21°.

По Харькову:

Облачно с прояснениями.🌤
Без существенных осадков.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 7 — 9° тепла, днем 18 — 20°.

А с понедельника погода существенно изменится – температура снизится и начнутся дожди.

16 октября Облачно с прояснениями.🌤
Ночью местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с; днем местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха ночью 5 — 10° тепла, днем 10 — 15° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 19:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".