Тепло как летом и без дождя. Какая будет завтра погода в Харькове и области
Василь Голосний
Прогноз погоды на завтра, 15 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
15 октября в Харьковской области:
Облачно с прояснениями.🌤
Без существенных осадков.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 5 — 10° тепла, днем 16 — 21°.
По Харькову:
Облачно с прояснениями.🌤
Без существенных осадков.
Ветер юго-западный↗️, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью 7 — 9° тепла, днем 18 — 20°.
А с понедельника погода существенно изменится – температура снизится и начнутся дожди.
16 октября Облачно с прояснениями.🌤
Ночью местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с; днем местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха ночью 5 — 10° тепла, днем 10 — 15° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: осень, погода, прогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 19:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 октября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".