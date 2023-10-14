Тепло як влітку і без дощу. Якою буде завтра погода у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 15 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
15 жовтня По Харківській області:
Хмарно з проясненнями.🌤
Без істотних опадів.☀️
Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 5 – 10° тепла, вдень 16 – 21°.
По місту Харків:
Хмарно з проясненнями.🌤
Без істотних опадів.☀️
Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡вночі 7 – 9° тепла, вдень 18 – 20°.
А вже з понеділка погода істотно зміниться – температура знизиться і розпочнуться дощі.
16 жовтня Хмарно з проясненнями.🌤
Вночі місцями невеликий дощ.🌧 Вдень дощ.🌧
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с; вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 5 – 10° тепла, вдень 10 – 15° тепла.
Читайте також: «Погода – на нашому боці». У Харкові поки не вмикатимуть опалення– Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: осень, погода, прогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Тепло як влітку і без дощу. Якою буде завтра погода у Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 19:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".