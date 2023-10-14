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Тепло як влітку і без дощу. Якою буде завтра погода у Харкові та області

Суспільство 19:45   14.10.2023
Оксана Якушко
Тепло як влітку і без дощу. Якою буде завтра погода у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 15 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

15 жовтня   По Харківській області:

Хмарно з проясненнями.🌤

Без істотних опадів.☀️

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 5 – 10° тепла, вдень 16 – 21°.

 

По місту Харків:

Хмарно з проясненнями.🌤

Без істотних опадів.☀️

Вітер південно – західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡вночі 7 – 9° тепла, вдень 18 – 20°.

А вже з понеділка погода істотно зміниться – температура знизиться і розпочнуться дощі.

16 жовтня    Хмарно з проясненнями.🌤

Вночі місцями невеликий дощ.🌧 Вдень дощ.🌧

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с; вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡  вночі  5 – 10° тепла, вдень 10 – 15° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 19:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 жовтня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".