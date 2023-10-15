В трех поселках под Харьковом в понедельник полдня не будет света. Адреса

С 9:00 по 17:00 в понедельник, 16 октября, будет отсутствовать электроснабжение в поселках Покотиловка, Высокий и Новая Березовка Харьковского района Харьковской области.

Света не будет в связи с выполнением плановых ремонтных работ, сообщили в Высочанском поселковом совете.

Электричества не будет по следующим адресам:

1. поселок Покотиловка

— ул. Андреевская

д.12; д.14; д.16; д.18; д.18А; д.18Б; д.2/9; д.20; д.20А; д.22; д.24; д.3; д.5; д.7; д.8;

— ул. Культуры

д.36; д.38/1; д.38/2; д.42; д.42/1; д.43; д.43/2; д.44; д.45; д.46; д.47; д.48; д.49; д.50; д.51; д.52; д.54; д.55; д.56; д.57; д.572; д.58; д.59 ; д.60/2; д.62; д.63/15; д.64; д.65; д.66; д.68; д.70; д.71/80; д.72; д.73; д.74; д.75; д.76; д.78; д.80; д.81; д.82; д.84; д.86; д.86/2; д.88; д.90;

— ул. Лагерная

д.1; д.1/13; д.1/46; д.11; д.15; д.16; д.20; д.2А; д.3; д.4; д.4/21; д.4/3; д.5; д.7; д.7/33;

— ул. Независимости д.68/2;

— ул. Почтовая д.24; д.26; д.27; д.29;

— переулок Амосова д.10; д.10/2; д.11; д.12/61; д.13; д.15; д.3; д.4; д.5; д.5/2; д.5А; д.6; д.7; д.9;

2. поселок Высокий

— ул. Библиотечная

д.18; д.20; д.22; д.24; д.26; д.27; д.28; д.29; д.30; д.31; д.32; д.33; д.34; д.35; д.36; д.37; д.38; д.39; д.40; д.42; д.43; д.44 д.45; д.46; д.47; д.48; д.49; д.49А; д.50; д.51; д.52; д.53; д.54; д.55; д.56; д.57; д.58; д.59; д.60; д.61; д.62; д.64; д.67;

— ул. Высочанский Шлях

д.22; д.24; д.26; д.30; д.33; д.34; д.36; д.37/54; д.37/66; д.38; д.39; д.40; д.42; д.42А;

3. поселок Новая Березовка



— ул. Котляревского д.20;

— ул. Ломоносова д.17; д.19; д.20; д.21; д.25/17; д.27; д.28; д.29; д.30; д.31; д.33; д.33/14; д.34; д.35; д.37; д.39; д.40; д.41; д.42; д.48;

— ул. Нагорная д.37; д.39; д.45; д.47; д.49; д.51; д.58; д.60; д.62; д.64; д.66;

— ул. Приветливая

д.1; д.10; д.10А; д.11; д.12; д.13/3; д.15; д.16; д.17; д.18; д.19; д.1А; д.20; д.20/А; д.21; д.22; д.23; д.25; д.27; д.29; д.3; д.31; д.4; д.5; д.7; д.9;

— ул. Ясеневая

д.15; д.16; д.17/25; д.18; д.20; д.31.