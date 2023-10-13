«Первое впечатление – восстанавливать нечего»: в село на Изюмщине вернули свет

Энергетики завершают работы по возобновлению электроснабжения в селе Вернополье Оскольской громады на Харьковщине.

По данным АО «Харьковоблэнерго», населенный пункт очень пострадал от вражеских обстрелов.

«Когда мы сюда приехали, чтобы осмотреть повреждения, первое впечатление было — восстанавливать нечего. Ни одного уцелевшего дома, полностью разрушена электрическая сеть. Повреждены все четыре подстанции, разбиты трансформаторы, опоры, провода. Но я был удивлен, что через некоторое время начали звонить по телефону люди и спрашивать об электричестве. Местные жители начали возвращаться домой», — отметил и. о. старшего мастера Изюмского РЭС Виталий Борщ.

Староста Вернопольской громады Нина Загребельная рассказала, что из 243 частных домов в селе полностью разрушены 80, все остальные — повреждены.

«В первые дни по селу была запущена авиабомба, которая разрушила здания социальной сферы и частное жилье. В апреле прошлого года уже половина жителей уехала. Но люди все-таки возвращаются. Сейчас в селе живет около 130 человек», — добавила староста.

Чтобы запитать село Вернополье, энергетики восстановили 10 км высоковольтной линии 10 кВ, 30 опор, 5 км магистрального провода, капитально отремонтировали подстанции и заменили 4 трансформатора.

Полностью запитать село специалисты обещают до конца следующей недели.