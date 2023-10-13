«Первое впечатление – восстанавливать нечего»: в село на Изюмщине вернули свет
Энергетики завершают работы по возобновлению электроснабжения в селе Вернополье Оскольской громады на Харьковщине.
По данным АО «Харьковоблэнерго», населенный пункт очень пострадал от вражеских обстрелов.
«Когда мы сюда приехали, чтобы осмотреть повреждения, первое впечатление было — восстанавливать нечего. Ни одного уцелевшего дома, полностью разрушена электрическая сеть. Повреждены все четыре подстанции, разбиты трансформаторы, опоры, провода. Но я был удивлен, что через некоторое время начали звонить по телефону люди и спрашивать об электричестве. Местные жители начали возвращаться домой», — отметил и. о. старшего мастера Изюмского РЭС Виталий Борщ.
Староста Вернопольской громады Нина Загребельная рассказала, что из 243 частных домов в селе полностью разрушены 80, все остальные — повреждены.
«В первые дни по селу была запущена авиабомба, которая разрушила здания социальной сферы и частное жилье. В апреле прошлого года уже половина жителей уехала. Но люди все-таки возвращаются. Сейчас в селе живет около 130 человек», — добавила староста.
Чтобы запитать село Вернополье, энергетики восстановили 10 км высоковольтной линии 10 кВ, 30 опор, 5 км магистрального провода, капитально отремонтировали подстанции и заменили 4 трансформатора.
Полностью запитать село специалисты обещают до конца следующей недели.
Читайте также: На Харьковщине запитали село, где не было света более 1,5 года (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Первое впечатление – восстанавливать нечего»: в село на Изюмщине вернули свет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 14:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики завершают работы по возобновлению электроснабжения в селе Вернополье Оскольской громады на Харьковщине. ".