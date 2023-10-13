«Перше враження – відновлювати нічого»: в село на Ізюмщині повертають світло
Енергетики завершують роботи з відновлення електропостачання в селі Вірнопілля Оскільської громади на Харківщині.
За даними АТ «Харківобленерго», населений пункт дуже постраждав від ворожих обстрілів.
«Коли ми сюди приїхали, щоб оглянути пошкодження, перше враження було таке, що відновлювати нічого. Жодного вцілілого будинку, вщент зруйнована електрична мережа. Пошкоджені всі чотири підстанції, побиті трансформатори, опори, дроти. Але я був здивований, що через деякий час почали телефонувати люди та питати про електрику. Місцеві жителі почали повертатися додому», – зазначив в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ Віталій Борщ.
Староста Вірнопільської громади Ніна Загребельна розповіла, що з 243 приватних будинків у селі повністю зруйновані 80, всі інші – пошкоджені.
«У перші ж дні по селу була запущена авіабомба, яка зруйнувала будівлі соціальної сфери та приватне житло. У квітні торік вже половина жителів виїхала. Але люди все ж таки повертаються. Зараз в селі живуть близько 130 осіб», – додала староста.
Щоб заживити село Вірнопілля, енергетики відновили 10 км високовольтної лінії 10 кВ, 30 опор, 5 км магістрального проводу, капітально відремонтували підстанції та замінили 4 трансформатори.
Повністю заживити село фахівці обіцяють до кінця наступного тижня.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 14:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики завершують роботи з відновлення електропостачання в селі Вірнопілля Оскільської громади на Харківщині.".