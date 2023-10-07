На Харківщині заживили село, де не було світла понад 1,5 року (фото)

Роботи з відновлення світла в селі Українка Чугуївського району – на фінальній стадії.

Світла в цьому населеному пункті не було з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Тут були інтенсивні обстріли, наші електромережі постраждали на 70-90%. Ми побачили тут зруйновані опори, перебиті дроти, пошкоджений трансформатор. Руйнування справді великі. Спочатку ми відремонтували одну лінію електропередачі та заживили першу частину села, де у нас 12 точок обліку, а потім вже перейшли на більш складну ділянку. Треба було відремонтувати високовольтну лінію 10 кВ та пошкоджену підстанцію, щоб заживити ще 66 споживачів», – зазначили фахівці.

За даними енергетиків, люди почали повертатися до села як тільки дізналися, що фахівці почали відновлювати світло.

«Головною перешкодою для нас є щільна замінованість територій. Наразі в зоні обслуговування нашого підрозділу електропостачання відновлено у 80% населених пунктів. Ще без світла село Рубіжне, де, напевно, у нас найбільше мін та покинутих окупантами боєкомплектів. Чекаємо дозволу від саперів, щоб розпочати працювати і там», – додали енергетики.