На Харківщині заживили село, де не було світла понад 1,5 року (фото)
Роботи з відновлення світла в селі Українка Чугуївського району – на фінальній стадії.
Світла в цьому населеному пункті не було з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомили в АТ «Харківобленерго».
«Тут були інтенсивні обстріли, наші електромережі постраждали на 70-90%. Ми побачили тут зруйновані опори, перебиті дроти, пошкоджений трансформатор. Руйнування справді великі. Спочатку ми відремонтували одну лінію електропередачі та заживили першу частину села, де у нас 12 точок обліку, а потім вже перейшли на більш складну ділянку. Треба було відремонтувати високовольтну лінію 10 кВ та пошкоджену підстанцію, щоб заживити ще 66 споживачів», – зазначили фахівці.
За даними енергетиків, люди почали повертатися до села як тільки дізналися, що фахівці почали відновлювати світло.
«Головною перешкодою для нас є щільна замінованість територій. Наразі в зоні обслуговування нашого підрозділу електропостачання відновлено у 80% населених пунктів. Ще без світла село Рубіжне, де, напевно, у нас найбільше мін та покинутих окупантами боєкомплектів. Чекаємо дозволу від саперів, щоб розпочати працювати і там», – додали енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 18:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Роботи з відновлення світла в селі Українка Чугуївського району – на фінальній стадії.".