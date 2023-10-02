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100% електромереж було пошкоджено: ще одне село на Харківщині заживили (фото)

Суспільство 15:36   02.10.2023
Вікторія Яковенко
100% електромереж було пошкоджено: ще одне село на Харківщині заживили (фото)

Енергетики повернули світло у село Борщова Харківського району. Роботи тут тривали з червня.

«Ми почали працювати одразу після допуску від саперів. Треба було дочекатися розмінування трас ліній електропередачі, адже знахідок було багато: розтяжки, міни «Пелюстка», нерозірвані снаряди. Рівень пошкодження наших мереж у Борщовій сягав 100%. Наразі усі мешканці села, які повернулися додому, отримали доступ до послуги електропостачання», – розповіли в АТ «Харківобленерго».

Також у селі відремонтували одну з підстанцій та відновили високовольтну лінію, аби покращити якість надання послуг, додали фахівці.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 15:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повернули світло у село Борщова Харківського району. Роботи тут тривали з червня.".