100% електромереж було пошкоджено: ще одне село на Харківщині заживили (фото)
Енергетики повернули світло у село Борщова Харківського району. Роботи тут тривали з червня.
«Ми почали працювати одразу після допуску від саперів. Треба було дочекатися розмінування трас ліній електропередачі, адже знахідок було багато: розтяжки, міни «Пелюстка», нерозірвані снаряди. Рівень пошкодження наших мереж у Борщовій сягав 100%. Наразі усі мешканці села, які повернулися додому, отримали доступ до послуги електропостачання», – розповіли в АТ «Харківобленерго».
Також у селі відремонтували одну з підстанцій та відновили високовольтну лінію, аби покращити якість надання послуг, додали фахівці.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 15:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики повернули світло у село Борщова Харківського району. Роботи тут тривали з червня.".