100% електромереж було пошкоджено: ще одне село на Харківщині заживили (фото)

Енергетики повернули світло у село Борщова Харківського району. Роботи тут тривали з червня.

«Ми почали працювати одразу після допуску від саперів. Треба було дочекатися розмінування трас ліній електропередачі, адже знахідок було багато: розтяжки, міни «Пелюстка», нерозірвані снаряди. Рівень пошкодження наших мереж у Борщовій сягав 100%. Наразі усі мешканці села, які повернулися додому, отримали доступ до послуги електропостачання», – розповіли в АТ «Харківобленерго».

Також у селі відремонтували одну з підстанцій та відновили високовольтну лінію, аби покращити якість надання послуг, додали фахівці.