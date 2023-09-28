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1,5 року без води й зв’язку: заживили звільнене село на Харківщині (відео)

Суспільство 15:47   28.09.2023
Вікторія Яковенко
1,5 року без води й зв’язку: заживили звільнене село на Харківщині (відео) Фото: АТ “Харківобленерго”

Електропостачання повністю відновили у деокупованому селі Михайлівка Харківського району.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», населений пункт залишався знеструмленим з початку повномасштабного вторгнення РФ. Щоб повернути електрику мешканцям, енергетики розчистили траси ліній електропередачі та відновили лінію 0,4 кВ.

«Складність відновлення полягала в тому, що тут важкодоступна місцевість: лінія іде через болота. Окрім того, рівень пошкоджень електромережі сягав 80%. Довелося відновлювати і дроти, і опори», – пояснили фахівці.

Енергетики розповіли, що мешканцям без електрики було дуже важко: їжу готували на дров’яних пічках і тільки на один день, адже продукти швидко псувалися без холодильника. Також не було можливості накачати воду. Через відсутність регулярного поливу місцеві фермери цього року не можуть похвалитися гарним врожаєм.

«Крім того, жителі Михайлівки нарешті отримають сталий мобільний зв’язок та увімкнуть телевізор: дотепер телефон вони вмикали раз на тиждень, а новини дізнавалися по радіо», – додали енергетики.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електропостачання повністю відновили у деокупованому селі Михайлівка Харківського району.".