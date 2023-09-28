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1,5 года без воды и связи: запитали деоккупированное село на Харьковщине

Общество 15:47   28.09.2023
Виктория Яковенко
1,5 года без воды и связи: запитали деоккупированное село на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Электроснабжение полностью возобновили в деоккупированном селе Михайловка Харьковского района.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», населенный пункт оставался обесточенным с начала полномасштабного вторжения РФ. Чтобы вернуть электричество жителям, энергетики расчистили трассы линий электропередачи и восстановили линию 0,4 кВ.

«Сложность возобновления заключалась в том, что здесь труднодоступная местность: линия идет через болота. Кроме того, уровень повреждений электросети достигал 80%. Пришлось восстанавливать и провода, и опоры», – объяснили специалисты.

Энергетики рассказали, что жильцам без электричества было очень тяжело: еду готовили на дровяных печках и только на один день, ведь продукты быстро портились без холодильника. Также не было возможности накачать воду. Из-за отсутствия регулярного полива местные фермеры в этом году не могут похвастаться хорошим урожаем.

«Кроме того, жители Михайловки наконец-то получат постоянную мобильную связь и включат телевизор: до этого телефон они включали раз в неделю, а новости узнавали по радио», — добавили энергетики.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 15:47;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение полностью возобновили в деоккупированном селе Михайловка Харьковского района.".