1,5 года без воды и связи: запитали деоккупированное село на Харьковщине
Электроснабжение полностью возобновили в деоккупированном селе Михайловка Харьковского района.
Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», населенный пункт оставался обесточенным с начала полномасштабного вторжения РФ. Чтобы вернуть электричество жителям, энергетики расчистили трассы линий электропередачи и восстановили линию 0,4 кВ.
«Сложность возобновления заключалась в том, что здесь труднодоступная местность: линия идет через болота. Кроме того, уровень повреждений электросети достигал 80%. Пришлось восстанавливать и провода, и опоры», – объяснили специалисты.
Энергетики рассказали, что жильцам без электричества было очень тяжело: еду готовили на дровяных печках и только на один день, ведь продукты быстро портились без холодильника. Также не было возможности накачать воду. Из-за отсутствия регулярного полива местные фермеры в этом году не могут похвастаться хорошим урожаем.
«Кроме того, жители Михайловки наконец-то получат постоянную мобильную связь и включат телевизор: до этого телефон они включали раз в неделю, а новости узнавали по радио», — добавили энергетики.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 15:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электроснабжение полностью возобновили в деоккупированном селе Михайловка Харьковского района.".