Ночью 29 сентября часть Павлового Поля в Харькове останется без света: адреса
В пятницу, 29 сентября, с 00:00 до 04:00 будут обесточены некоторые улицы Шевченковского района Харькова.
Причина – ремонтные работы, сообщает пресс-серетарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
Света не будет по следующим адресам:
ул. Клочковская, д. 317-д (ООО ПРОМСТРОЙ), 244, 281, 283, 291, 293, 295;
ул. Очаковская, д. 4-30, 82;
ул. Вавилова, д. 2-12, 14 (групп.№2 УТОГ);
ул. Кузнецкая, д. 7-59, 2-а-64, 66-92, 65-85, 100-144, 96-119;
в-д Кузнецкий, д. 4-26, 3-27;
проулок Дербентский, д. 1-я, 1-57, 4-50;
ул. Алупкинская, д. 13, 17, 19, 21, 20, 22, 26, 28;
ул. Дербентская, д. 53-71, 60-84, 98-а, 100-136, 89-105, 152;
ул. Алексеевская, д. 14, 30;
ул. Клочковская, д. 274;
ул. Белогорская, д. 1-б;
проулок Кузнецкий, д. 1-19, 4-22;
проулок Очаковский, д. 2-14, 1-9;
ул. Местная, д. 9, 9-а, 11, 22, 24;
ул. 23 августа, д. 6, 8, 34, 36, 36-а, 38, 40, 43, 45, 47, 48, 49-а, 49-б, 49-в, 51, 51-а, 51-б, 53-а, 55, 55-а, 55-б, 59, 63, 65, 67, 67-а;
пр. Науки, д. 45-а;
ул. Космонавтов, д. 2, 3, 3-я, 4, 4-я, 5-я, 5-б, 6, 7-я, 8;
ул. Деревянко, д. 16-б, 20, 20-б, 24, 24-а, 38, 40, 42;
ул. Сумгаитская, д. 5, 5-а, 7, 9;
ул. Космическая, д. 8;
проулок Шекспира, д. 7;
проулок Орский, д. 19;
ул. Аральская, д.3-69, 6-88;
ул. Орская, д. 5-31, 2-46;
проулок 1-й Орский, д. 1-17, 2-50-а, 50;
ул. Низовая, д. 1-13;
проулок 2-й Орский, д. 2-14;
ул. Новоалексеевская, д. 4-32, 3-31;
проулок Вишневый;
ул. Старицкого, д. 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 28, 30, 32, 34;
в-д Путиловский, д. 10, 12;
ул. Шатиловская, д. 18-24, 23, 25-а, 29, 41;
ул. Лепунова, д. 7, 9, 11;
ул. Новгородская, 46;
ул. Ю. Шевелева, д. 36, 38, 43, 19-57, 18-54;
ул. Бакулина, д. 33;
ул. Лепунова, д. 38, 41, 43;
ул. Авиационная, д. 39, 70, 30, 38
ул. Бакулина, д. 5-я, 27, 31, 28, 42;
ул. О. Яроша, д. 22, 24-б, 26.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 14:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 29 сентября, с 00:00 до 04:00 будут обесточены некоторые улицы Шевченковского района Харькова.".