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Ночью 29 сентября часть Павлового Поля в Харькове останется без света: адреса

Общество 14:04   27.09.2023
Виктория Яковенко
Ночью 29 сентября часть Павлового Поля в Харькове останется без света: адреса

В пятницу, 29 сентября, с 00:00 до 04:00 будут обесточены некоторые улицы Шевченковского района Харькова.

Причина – ремонтные работы, сообщает пресс-серетарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

Света не будет по следующим адресам:

ул. Клочковская, д. 317-д (ООО ПРОМСТРОЙ), 244, 281, 283, 291, 293, 295;

ул. Очаковская, д. 4-30, 82;

ул. Вавилова, д. 2-12, 14 (групп.№2 УТОГ);

ул. Кузнецкая, д. 7-59, 2-а-64, 66-92, 65-85, 100-144, 96-119;

в-д Кузнецкий, д. 4-26, 3-27;

проулок Дербентский, д. 1-я, 1-57, 4-50;

ул. Алупкинская, д. 13, 17, 19, 21, 20, 22, 26, 28;

ул. Дербентская, д. 53-71, 60-84, 98-а, 100-136, 89-105, 152;

ул. Алексеевская, д. 14, 30;

ул. Клочковская, д. 274;

ул. Белогорская, д. 1-б;

проулок Кузнецкий, д. 1-19, 4-22;

проулок Очаковский, д. 2-14, 1-9;

ул. Местная, д. 9, 9-а, 11, 22, 24;

ул. 23 августа, д. 6, 8, 34, 36, 36-а, 38, 40, 43, 45, 47, 48, 49-а, 49-б, 49-в, 51, 51-а, 51-б, 53-а, 55, 55-а, 55-б, 59, 63, 65, 67, 67-а;

пр. Науки, д. 45-а;

ул. Космонавтов, д. 2, 3, 3-я, 4, 4-я, 5-я, 5-б, 6, 7-я, 8;

ул. Деревянко, д. 16-б, 20, 20-б, 24, 24-а, 38, 40, 42;

ул. Сумгаитская, д. 5, 5-а, 7, 9;

ул. Космическая, д. 8;

проулок Шекспира, д. 7;

проулок Орский, д. 19;

ул. Аральская, д.3-69, 6-88;

ул. Орская, д. 5-31, 2-46;

проулок 1-й Орский, д. 1-17, 2-50-а, 50;

ул. Низовая, д. 1-13;

проулок 2-й Орский, д. 2-14;

ул. Новоалексеевская, д. 4-32, 3-31;

проулок Вишневый;

ул. Старицкого, д. 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 28, 30, 32, 34;

в-д Путиловский, д. 10, 12;

ул. Шатиловская, д. 18-24, 23, 25-а, 29, 41;

ул. Лепунова, д. 7, 9, 11;

ул. Новгородская, 46;

ул. Ю. Шевелева, д. 36, 38, 43, 19-57, 18-54;

ул. Бакулина, д. 33;

ул. Лепунова, д. 38, 41, 43;

ул. Авиационная, д. 39, 70, 30, 38

ул. Бакулина, д. 5-я, 27, 31, 28, 42;

ул. О. Яроша, д. 22, 24-б, 26.

Читайте также: «Стало серьезным испытанием»: как возвращали свет на освобожденную Харьковщину

Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 14:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 29 сентября, с 00:00 до 04:00 будут обесточены некоторые улицы Шевченковского района Харькова.".