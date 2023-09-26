«Стало серьезным испытанием»: как возвращали свет на освобожденную Харьковщину
26 сентября — годовщина, как специалисты АО «Харьковоблэнерго» вернули свет в Балаклею: через две с половиной недели после освобождения города от оккупантов.
«Сразу были запитаны объекты критической инфраструктуры Балаклеи: местная больница, поликлиника, центральная котельная, три школы, очистные сооружения и водозабор», — отметили энергетики.
Еще через две недели, 12 октября, запитали Купянск, 14 октября – Изюм, 17 октября – Волчанск, а 2 ноября со светом была вся Шевченковская громада. Всего в результате оккупации и боевых действий в Харьковской области были обесточены 452 населенных пункта. Во многих из них электрическая сеть была разрушена на 80–100%, рассказали специалисты.
«Это явилось серьезным испытанием для специалистов наших подразделений. Кое-где строить сети пришлось с нуля. Большим препятствием стала плотная заминированность территорий: электрикам нужно было ждать разрешения саперов, чтобы начать восстановление. К примеру, в мае под линией электропередачи 35 кВ между селами Граково и Мосьпаново были найдены 250 противотанковых мин», — добавили энергетики.
Специалисты также рассказали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области во время выполнения работ погибли трое работников «Харьковоблэнерго», 12 были ранены.
Сейчас в регионе обесточенными остаются 76 населенных пунктов. Большинство из них – на границе с РФ или на линии фронта, где работать опасно.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 13:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 сентября — годовщина, как специалисты АО «Харьковоблэнерго» вернули свет в Балаклею: через две с половиной недели после освобождения города от оккупантов.".