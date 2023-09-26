«Стало серйозним випробуванням»: як повертали світло на звільнену Харківщину
26 вересня – річниця, як фахівці АТ «Харківобленерго» повернули світло до Балаклії: за два з половиною тижні після звільнення міста від окупантів.
«Одразу були заживлені об’єкти критичної інфраструктури Балаклії: місцеву лікарню, поліклініку, центральну котельню, три школи, очисні споруди та водозабір», – зазначили енергетики.
Ще за два тижні, 12 жовтня, заживили Куп’янськ, 14 жовтня – Ізюм, 17 жовтня – Вовчанськ, а 2 листопада зі світлом була вся Шевченківська громада. Загалом внаслідок окупації та бойових дій на Харківщини були знеструмлені 452 населені пункти. У багатьох з них електрична мережа була зруйнована на 80-100%, розповіли фахівці.
«Це стало серйозним випробуванням для фахівців наших підрозділів. Подекуди будувати мережі довелося з нуля. Великою перешкодою стала щільна замінованість територій: електрикам треба було чекати на дозвіл саперів, щоб розпочати відновлення. Наприклад, у травні під лінією електропередачі 35 кВ між селами Гракове і Мосьпанове було знайдено та знешкоджено 250 протитанкових мін», – додали енергетики.
Фахівці також розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині під час виконання робіт загинули троє працівників «Харківобленерго», 12 були поранені.
Наразі в регіоні знеструмленими залишаються 76 населених пунктів. Більшість з них – на кордоні з РФ або на лінії фронту, де працювати небезпечно.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 13:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 вересня – річниця, як фахівці АТ «Харківобленерго» повернули світло до Балаклії: за два з половиною тижні після звільнення міста від окупантів.".