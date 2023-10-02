Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

100% электросетей было повреждено: еще одно село на Харьковщине запитали

Общество 15:36   02.10.2023
Виктория Яковенко
100% электросетей было повреждено: еще одно село на Харьковщине запитали Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики вернули свет в село Борщевая Харьковского района. Работы здесь продолжались с июня.

«Мы начали работать сразу после допуска от саперов. Надо было дождаться разминирования трасс линий электропередачи, ведь находок было много: растяжки, мины «лепесток», неразорванные снаряды. Уровень повреждения наших сетей в Борщевой достиг 100%. Все жители села, которые вернулись домой, получили доступ к услуге электроснабжения», — рассказали в АО «Харьковоблэнерго».

Также в селе отремонтировали одну из подстанций и восстановили высоковольтную линию, чтобы улучшить качество услуг, добавили специалисты.

02

03

04
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Читайте также: 1,5 года без воды и связи: запитали деоккупированное село на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
В Харькове было 300 тысяч жителей — Терехов
02.10.2023, 12:43
Терехов уехал в Швейцарию: ищет новых инвесторов для восстановления Харькова
Терехов уехал в Швейцарию: ищет новых инвесторов для восстановления Харькова
02.10.2023, 14:42
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
02.10.2023, 11:47
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Смерть в аптечках. Почему на фронте до сих пор погибают раненые бойцы ВСУ
Смерть в аптечках. Почему на фронте до сих пор погибают раненые бойцы ВСУ
02.10.2023, 16:10
«Инвалидность под ключ». Будут судить врача с Харьковщины за фиктивные справки
«Инвалидность под ключ». Будут судить врача с Харьковщины за фиктивные справки
02.10.2023, 16:56

Новости по теме:

15:42
На Харьковщине работают пиротехники: где будут раздаваться взрывы — ОВА
16:23
Погибла в собственном дворе: в Харьковской области эксгумировали труп
00:46
Село Борщевая на севере от Харькова освобождено — теробороновцы (видео)
14:50
Российские войска активизировались на севере от Харькова — ISW
07:41
Российские войска создают условия для дальнейшего продвижения в Харьковскую область — ISW

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «100% электросетей было повреждено: еще одно село на Харьковщине запитали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 15:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики вернули свет в село Борщевая Харьковского района. Работы здесь продолжались с июня.".