100% электросетей было повреждено: еще одно село на Харьковщине запитали

Энергетики вернули свет в село Борщевая Харьковского района. Работы здесь продолжались с июня.

«Мы начали работать сразу после допуска от саперов. Надо было дождаться разминирования трасс линий электропередачи, ведь находок было много: растяжки, мины «лепесток», неразорванные снаряды. Уровень повреждения наших сетей в Борщевой достиг 100%. Все жители села, которые вернулись домой, получили доступ к услуге электроснабжения», — рассказали в АО «Харьковоблэнерго».

Также в селе отремонтировали одну из подстанций и восстановили высоковольтную линию, чтобы улучшить качество услуг, добавили специалисты.