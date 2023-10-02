100% электросетей было повреждено: еще одно село на Харьковщине запитали
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики вернули свет в село Борщевая Харьковского района. Работы здесь продолжались с июня.
«Мы начали работать сразу после допуска от саперов. Надо было дождаться разминирования трасс линий электропередачи, ведь находок было много: растяжки, мины «лепесток», неразорванные снаряды. Уровень повреждения наших сетей в Борщевой достиг 100%. Все жители села, которые вернулись домой, получили доступ к услуге электроснабжения», — рассказали в АО «Харьковоблэнерго».
Также в селе отремонтировали одну из подстанций и восстановили высоковольтную линию, чтобы улучшить качество услуг, добавили специалисты.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики вернули свет в село Борщевая Харьковского района. Работы здесь продолжались с июня.".