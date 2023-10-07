На Харьковщине запитали село, где не было света более 1,5 года (фото)
Работы по восстановлению света в селе Украинка Чугуевского района – на финальной стадии.
Света в этом населенном пункте не было с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Здесь были интенсивные обстрелы, наши электросети пострадали на 70–90%. Мы увидели здесь разрушенные опоры, перебитые провода, поврежденный трансформатор. Разрушения действительно велики. Сначала мы отремонтировали одну линию электропередачи и запитали первую часть села, где у нас 12 точек учета, а уже потом перешли на более сложный участок. Следовало отремонтировать высоковольтную линию 10 кВ и поврежденную подстанцию, чтобы запитать еще 66 потребителей», — отметили специалисты.
По данным энергетиков, люди стали возвращаться в село, как только узнали, что специалисты начали восстанавливать свет.
«Главным препятствием для нас является плотная заминированность территорий. Сейчас в зоне обслуживания нашего подразделения электроснабжение восстановлено в 80% населенных пунктов. Еще без света село Рубежное, где, наверное, у нас больше мин и покинутых оккупантами боекомплектов. Ждем разрешения от саперов, чтобы начать работать и там», — добавили энергетики.
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2023 в 18:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работы по восстановлению света в селе Украинка Чугуевского района – на финальной стадии.".