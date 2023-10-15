У трьох селищах під Харковом у понеділок пів дня не буде світла. Адреси

З 9:00 по 17:00 у понеділок, 16 жовтня, буде відсутнє електропостачання у селищах Покотилівка, Високий та Нова Березівка ​​Харківського району Харківської області.

Світла не буде у зв’язку з виконанням планових ремонтних робіт, повідомили у Височанській селищній раді.

Електрики не буде за наступними адресами:

1. селище Покотилівка

– вул. Андріївська

б.12; б.14; б.16; б.18; б.18А; б.18Б; б.2/9; б.20; б.20А; б.22; б.24; б.3; б.5; б.7; б.8;

– вул. Культури

б.36; б.38/1; б.38/2; б.42; б.42/1; б.43; б.43/2; б.44; б.45; б.46; б.47; б.48; б.49; б.50; б.51; б.52; б.54; б.55; б.56; б.57; б.572; б.58; б.59; б.60/2; б.62; б.63/15; б.64; б.65; б.66; б.68; б.70; б.71/80; б.72; б.73; б.74; б.75; б.76; б.78; б.80; б.81; б.82; б.84; б.86; б.86/2; б.88; б.90;

– вул. Лагерна

б.1; б.1/13; б.1/46; б.11; б.15; б.16; б.20; б.2А; б.3; б.4; б.4/21; б.4/3; б.5; б.7; б.7/33;

– вул. Незалежності б.68/2;

– вул. Поштова б.24; б.26; б.27; б.29;

– пров. Амосова б.10; б.10/2; б.11; б.12/61; б.13; б.15; б.3; б.4; б.5; б.5/2; б.5А; б.6; б.7; б.9;

2. селище Високий

– вул. Бібліотечна

б.18; б.20; б.22; б.24; б.26; б.27; б.28; б.29; б.30; б.31; б.32; б.33; б.34; б.35; б.36; б.37; б.38; б.39; б.40; б.42; б.43; б.44; б.45; б.46; б.47; б.48; б.49; б.49А; б.50; б.51; б.52; б.53; б.54; б.55; б.56; б.57; б.58; б.59; б.60; б.61; б.62; б.64; б.67;

– вул. Височанський Шлях

б.22; б.24; б.26; б.30; б.33; б.34; б.36; б.37/54; б.37/66; б.38; б.39; б.40; б.42; б.42А;

3. селище Нова Березівка

– вул. Котляревського б.20;

– вул. Ломоносова б.17; б.19; б.20; б.21; б.25/17; б.27; б.28; б.29; б.30; б.31; б.33; б.33/14; б.34; б.35; б.37; б.39; б.40; б.41; б.42; б.48;

– вул. Нагірна б.37; б.39; б.45; б.47; б.49; б.51; б.58; б.60; б.62; б.64; б.66;

– вул. Привітна

б.1; б.10; б.10А; б.11; б.12; б.13/3; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.1А; б.20; б.20/А; б.21; б.22; б.23; б.25; б.27; б.29; б.3; б.31; б.4; б.5; б.7; б.9;

– вул. Ясенева

б.15; б.16; б.17/25; б.18; б.20; б.31.