Враг использует много бронетехники — Евлаш про бои под Купянском и Лиманом

За минувшие сутки украинские защитники отбили 17 атак врага на Лимано-Купянском направлении: десять в районе Купянска и семь — вблизи Лимана, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Противник, по его словам, продолжает применять РСЗО, ствольные системы, танки, тяжелую бронированную технику, среди которой БМП и БТР.

«Сейчас он сосредотачивает большие массивы своей бронетехники, среди которой БТР, машины дозорного типа, «Тигры», и применяет танки, преимущественно Т-72. Наряду с ними отслеживаются образцы и новее. Это Т-90, которые все равно очень хорошо горят при попадании наших противотанковых средств «Стугна», «Javelin» и других», — уточнил Евлаш.

Также россияне не прекращают наносить авиационные удары, используя самолеты Су-35 и Су-25 и вертолеты Ка-52. В ходе боевых столкновений украинские военные ликвидировали 165 оккупантов и уничтожили ряд их техники: два БТР-80, МТ-ЛБ, три миномета и пикап. Кроме этого, ударили по укрытию врага.

«Противник продолжает давить в районе Макеевки, Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества и вблизи Торского. Враг все еще не прекращает использовать свои штурмовые отряды «Шторм-Z» и различные мотострелковые подразделения и танки. В частности, больше всего использует подразделения 20-й и 6-й, а также 1-й танковой армии с попыткой прорвать нашу оборону. Однако защитники держат строй и отражают атаки, нанося ему максимальные потери», — подчеркнул Евлаш.