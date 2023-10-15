Live
  • Вс 15.10.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

Враг использует много бронетехники — Евлаш про бои под Купянском и Лиманом

Происшествия 19:22   15.10.2023
Елена Нагорная
Враг использует много бронетехники — Евлаш про бои под Купянском и Лиманом

За минувшие сутки украинские защитники отбили 17 атак врага на Лимано-Купянском направлении: десять в районе Купянска и семь — вблизи Лимана, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Противник, по его словам, продолжает применять РСЗО, ствольные системы, танки, тяжелую бронированную технику, среди которой БМП и БТР.

«Сейчас он сосредотачивает большие массивы своей бронетехники, среди которой БТР, машины дозорного типа, «Тигры», и применяет танки, преимущественно Т-72. Наряду с ними отслеживаются образцы и новее. Это Т-90, которые все равно очень хорошо горят при попадании наших противотанковых средств «Стугна», «Javelin» и других», — уточнил Евлаш.

Также россияне не прекращают наносить авиационные удары, используя самолеты Су-35 и Су-25 и вертолеты Ка-52. В ходе боевых столкновений украинские военные ликвидировали 165 оккупантов и уничтожили ряд их техники: два БТР-80, МТ-ЛБ, три миномета и пикап. Кроме этого, ударили по укрытию врага.

«Противник продолжает давить в районе Макеевки, Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества и вблизи Торского. Враг все еще не прекращает использовать свои штурмовые отряды «Шторм-Z» и различные мотострелковые подразделения и танки. В частности, больше всего использует подразделения 20-й и 6-й, а также 1-й танковой армии с попыткой прорвать нашу оборону. Однако защитники держат строй и отражают атаки, нанося ему максимальные потери», — подчеркнул Евлаш.

Читайте также: РФ била из авиации по Изюмщине и провела больше 15 атак на Купянщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
Популярно
У налоговика с Харьковщины забрали дом и участок на Киевщине — решение ВС
У налоговика с Харьковщины забрали дом и участок на Киевщине — решение ВС
15.10.2023, 15:06
Тепло как летом и без дождя. Какая будет завтра погода в Харькове и области
Тепло как летом и без дождя. Какая будет завтра погода в Харькове и области
14.10.2023, 19:45
Враг использует много бронетехники — Евлаш про бои под Купянском и Лиманом
Враг использует много бронетехники — Евлаш про бои под Купянском и Лиманом
15.10.2023, 19:22
Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)
Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)
15.10.2023, 08:11
На Харьковщине подорвался подросток, ему оказывают помощь — Синегубов
На Харьковщине подорвался подросток, ему оказывают помощь — Синегубов
15.10.2023, 18:25
Утренний взрыв, что слышали в Харькове: Терехов сообщил подробности
Утренний взрыв, что слышали в Харькове: Терехов сообщил подробности
07.10.2023, 12:36

Новости по теме:

18:57
Генштаб: враг не оставляет попыток прорваться на Харьковщине, 12 атак за сутки
10:01
214 оккупантов за сутки уничтожили на Купянско-Лиманском направлении — ВСУ
20:26
21 атаку провели военные РФ за сутки в Купянском районе Харьковщины — Генштаб
07:23
Враг ходил в атаки и бил из авиации — Генштаб ВСУ о сутках на Харьковщине
10:43
Враг прорабатывает «шахедами» пути для атак критической инфраструктуры — Ким

Вы читали новость: «Враг использует много бронетехники — Евлаш про бои под Купянском и Лиманом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 19:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки украинские защитники отбили 17 атак врага на Лимано-Купянском направлении: десять в районе Купянска и семь — вблизи Лимана, сообщил в эфире национального телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".