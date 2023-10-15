Ворог використовує багато бронетехніки – ЗСУ про бої під Куп’янськом і Лиманом
Минулої доби українські захисники відбили 17 атак ворога на Лимано-Куп’янському напрямку: десять у районі Куп’янська та сім – поблизу Лимана, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Супротивник, за його словами, продовжує застосовувати РСЗВ, ствольні системи, танки, важку броньовану техніку, серед якої БМП та БТР.
“Зараз він зосереджує великі масиви своєї бронетехніки, серед якої БТР, машини дозорного типу, “Тигри”, та застосовує танки, переважно Т-72. Поряд з ними відстежуються зразки й більш новітні. Це Т-90, які все одно дуже добре палають при влучанні наших протитанкових засобів “Стугна”, “Javelin” та інших“, – уточнив Євлаш.
Також росіяни не припиняють завдавати авіаційних ударів, використовуючи літаки Су-35 та Су-25 та вертольоти Ка-52. У ході бойових зіткнень українські військові ліквідували 165 окупантів та знищили низку їхньої техніки: два БТР-80, МТ-ЛБ, три міномети та пікап. Крім цього, вдарили по укриттю ворога.
“Противник продовжує тиснути в районі Макіївки, Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва і поблизу Торського. Ворог все ще не припиняє використовувати свої штурмові загони “Шторм-Z” та різні мотострілецькі підрозділи та танки. Зокрема, найбільше використовує підрозділи 20-ї та 6-ї, а також 1-ї танкової армії з намаганням прорвати нашу оборону. Проте захисники тримають стрій та відбивають атаки, завдаючи йому максимальних втрат“, – наголосив Євлаш.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 19:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби українські захисники відбили 17 атак ворога на Лимано-Куп’янському напрямку: десять у районі Куп’янська та сім – поблизу Лимана, повідомив в етері національного телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.".