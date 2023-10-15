РФ била з авіації по Ізюмщині та провела понад 15 атак на Куп’янщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківщині українські військові протягом доби відбили понад 15 атак ворога поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Крім того, супротивник завдав авіаударів біля села Піщане Куп’янського району та сіл Дружелюбівка й Чернещина Ізюмського району.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Синьківка, Кучерівка та Іванівка на Куп’янському напрямку, а також Уди, Вовчанські Хутори, Гатище та Бударки – на Слобожанському.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, купянское направление, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 18:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині українські військові протягом доби відбили понад 15 атак ворога поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".