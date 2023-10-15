Генштаб ЗСУ по Харківщині: десять атак військ РФ і удари з авіації
На Харківщині українські захисники протягом доби відбили десять атак військових РФ поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Ворожих авіаударів зазнали Голубівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.
У Луганській області сили оборони продовжують стримувати наступ супротивника в районі, зокрема, села Макіївка, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, атака, генштаб, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 07:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині українські захисники протягом доби відбили десять атак військових РФ поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".