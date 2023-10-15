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Генштаб ЗСУ по Харківщині: десять атак військ РФ і удари з авіації

Події 07:23   15.10.2023
Олена Нагорна
Генштаб ЗСУ по Харківщині: десять атак військ РФ і удари з авіації

На Харківщині українські захисники протягом доби відбили десять атак військових РФ поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ворожих авіаударів зазнали Голубівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.

У Луганській області сили оборони продовжують стримувати наступ супротивника в районі, зокрема, села Макіївка, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.

Читайте також: 5 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 07:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині українські захисники протягом доби відбили десять атак військових РФ поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.".