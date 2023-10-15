Генштаб ЗСУ по Харківщині: десять атак військ РФ і удари з авіації

На Харківщині українські захисники протягом доби відбили десять атак військових РФ поблизу сіл Синьківка та Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ворожих авіаударів зазнали Голубівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Подоли та Піщане.

У Луганській області сили оборони продовжують стримувати наступ супротивника в районі, зокрема, села Макіївка, що поблизу адмінмежі з Харківщиною.