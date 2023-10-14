5 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак оккупантів біля Сіньківки та Іванівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Росіяни завдали авіаційних ударів біля Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Подолів Харківської області.
З артилерії та мінометів росіяни обстріляли понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківку, Кучерівку, Іванівку, Кислівку, Берестове Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авіаудар, артиллерия, атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, миномет, обстріл, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 19:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак оккупантів біля Сіньківки та Іванівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".