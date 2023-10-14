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5 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 19:23   14.10.2023
Оксана Якушко
5 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак оккупантів біля Сіньківки та Іванівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдали авіаційних ударів біля Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Подолів Харківської області.

З артилерії та мінометів росіяни обстріляли понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківку, Кучерівку, Іванівку, Кислівку, Берестове Харківської області.

Читайте також: 20 раз РФ атакувала біля Синьківки, Іванівки, Кислівки на Харківщині – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 19:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак оккупантів біля Сіньківки та Іванівки Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".