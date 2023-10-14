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5 атак отбили украинские защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:23   14.10.2023
Оксана Якушко
5 атак отбили украинские защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак окупантов возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Россияне нанесли авиационные удары возле Голубовки, Купянска, Петропавловки и Подолов Харьковской области.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли более 10 населенных пунктов, в частности Синьковку, Кучеровку, Ивановку, Кисловку, Берестово Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 19:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак окупантов возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".