5 атак отбили украинские защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
На Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак окупантов возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Россияне нанесли авиационные удары возле Голубовки, Купянска, Петропавловки и Подолов Харьковской области.
Из артиллерии и минометов россияне обстреляли более 10 населенных пунктов, в частности Синьковку, Кучеровку, Ивановку, Кисловку, Берестово Харьковской области.
Читайте также: 20 раз РФ атаковала у Синьковки, Ивановки и Кисловки на Харьковщине — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, артиллерия, атака, Генштаб ВСУ, купянское направление, миномет, обстрел, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «5 атак отбили украинские защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 19:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские воины отразили 5 атак окупантов возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".