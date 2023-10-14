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20 раз РФ атаковала у Синьковки, Ивановки и Кисловки на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:45   14.10.2023
Оксана Якушко
20 раз РФ атаковала у Синьковки, Ивановки и Кисловки на Харьковщине — Генштаб

Авиационные удары РФ нанесла по Синьковке, Ивановке, Кисловке, Песчаному Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Слобожанском направлении враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 20 атак врага возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Читайте также: 12 атак россиян отбили украинские воины на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 07:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиационные удары РФ нанесла по Синьковке, Ивановке, Кисловке, Песчаному Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".