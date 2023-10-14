20 раз РФ атаковала у Синьковки, Ивановки и Кисловки на Харьковщине — Генштаб
Авиационные удары РФ нанесла по Синьковке, Ивановке, Кисловке, Песчаному Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
На Слобожанском направлении враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении украинские воины отбили более 20 атак врага возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 07:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиационные удары РФ нанесла по Синьковке, Ивановке, Кисловке, Песчаному Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".