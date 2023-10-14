20 раз РФ атаковала у Синьковки, Ивановки и Кисловки на Харьковщине — Генштаб

Авиационные удары РФ нанесла по Синьковке, Ивановке, Кисловке, Песчаному Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Слобожанском направлении враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 20 атак врага возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.