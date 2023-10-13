12 атак россиян отбили украинские воины на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по селам Терновая, Гатище, Плетеновка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Также здесь противник нанес авиационные удары.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли 15 населенных пунктов, в частности Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Купянск, Берестовое Харьковской области.

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