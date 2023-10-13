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12 атак россиян отбили украинские воины на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Происшествия 20:32   13.10.2023
Оксана Якушко
12 атак россиян отбили украинские воины на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по селам Терновая, Гатище, Плетеновка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Также здесь противник нанес авиационные удары.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли 15 населенных пунктов, в частности Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Купянск, Берестовое Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 20:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по селам Терновая, Гатище, Плетеновка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".