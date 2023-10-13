12 атак россиян отбили украинские воины на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по селам Терновая, Гатище, Плетеновка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.
Также здесь противник нанес авиационные удары.
Из артиллерии и минометов россияне обстреляли 15 населенных пунктов, в частности Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Купянск, Берестовое Харьковской области.
Читайте также: 13 атак врага на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «12 атак россиян отбили украинские воины на Купянском направлении – Генштаб ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 20:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по селам Терновая, Гатище, Плетеновка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".