13 атак врага на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
В утренней сводке Генштаб проинформировал о продолжающихся попытках армии РФ вести штурмы на Купянском направлении.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили пять атак врага в районе Синьковки и восемь атак возле Ивановки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
Также россияне пытаются прорываться в сторону Макеевки в Луганской области (по направлению на Боровую).
Об авиационных ударах врага на Харьковщине за минувшие сутки в сводке данных нет. Но населенные пункты региона — в числе 100, оказавшихся под артобстрелами в Украине.
В целом за сутки армия РФ нанесла по стране четыре ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из РСЗО.
На фронте произошло 64 боевых столкновения.
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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три – по пунктам управления и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника», — отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 07:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаб проинформировал о продолжающихся попытках армии РФ вести штурмы на Купянском направлении".