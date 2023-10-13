13 атак врага на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

В утренней сводке Генштаб проинформировал о продолжающихся попытках армии РФ вести штурмы на Купянском направлении.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили пять атак врага в районе Синьковки и восемь атак возле Ивановки Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

Также россияне пытаются прорываться в сторону Макеевки в Луганской области (по направлению на Боровую).

Об авиационных ударах врага на Харьковщине за минувшие сутки в сводке данных нет. Но населенные пункты региона — в числе 100, оказавшихся под артобстрелами в Украине.

В целом за сутки армия РФ нанесла по стране четыре ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из РСЗО.

На фронте произошло 64 боевых столкновения.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три – по пунктам управления и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника», — отметили в Генштабе.