Понимаем секторы, определенные врагом как приоритетные — защитник Харьковщины

На Купянско-Лиманском направлении, протяженность которого достаточно велика, российские военные определили приоритетные участки, а на оставшейся линии фронта большой активности не проявляют, рассказал в эфире национального телемарафона старший лейтенант, начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров.

Он пояснил, что на линии от Лимана до Купянска различные подразделения сил обороны занимают отдельные секторы.

«На нашем секторе мы видим небольшое оживление, но активных боевых действий не видим. И это вполне понятно. Потому что по всему сектору наступать у врага не хватит сил. Он определил для себя приоритетные направления определенные, мы уже понимаем какие, и концентрирует там все свои силы и средства. Поэтому мы пока не видим какой-то очень-очень большой активности на нашем секторе», — сказал Дибров.

Он отметил, что целей у врага две — провести успешные наступательные действия и заставить украинское командование перебросить под Купянск и Лиман резервы, задействованные на направлениях, приоритетных для Украины.

Дибров также рассказал, что из-за непогоды несколько дней наблюдалось снижение активности врага, и не могла в полной мере использоваться беспилотная авиация.

«Сейчас погода улучшилась, потеплело, солнце вышло — и мы уже видим увеличение количества обстрелов, использования артиллерии. И мы видим статистику, отчеты о том, что наши БпЛА, в том числе ударные, успешно отрабатывают по врагу», — добавил старший лейтенант.