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Розуміємо сектори, визначені ворогом як пріоритетні – захисник Харківщини

Суспільство 21:02   12.10.2023
Олена Нагорна
Розуміємо сектори, визначені ворогом як пріоритетні – захисник Харківщини

На Куп’янсько-Лиманському напрямку, протяжність якого досить велика, російські військові визначили пріоритетні сектори, а на решті лінії фронту великої активності не проявляють, розповів в етері національного телемарафону старший лейтенант, начальник служби зв’язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров.

Він пояснив, що на лінії від Лимана до Куп’янська різні підрозділи сил оборони займають окремі сектори.

На нашому секторі ми бачимо невеличке пожвавлення, але активних бойових дій не бачимо. І це цілком зрозуміло. Тому що по всьому сектору наступати у ворога не вистачить сил. Він визначив для себе пріоритетні напрямки певні, ми вже розуміємо які, і концентрує там всі свої сили та засоби. Тому ми наразі не бачимо якоїсь дуже-дуже великої активності на нашому секторі“, – сказав Дібров.

Він зазначив, що цілей у ворога дві – провести успішні наступальні дії та змусити українське командування перекинути під Куп’янськ та Лиман резерви, задіяні на напрямках, пріоритетних для України.

Дібров також розповів, що через негоду кілька днів спостерігалося зниження активності ворога, і не могла повною мірою використовуватися безпілотна авіація.

Зараз погода покращилася, потеплішало, сонце вийшло – і ми вже бачимо збільшення кількості обстрілів, використання артилерії. І ми бачимо статистику, звіти про те, що наші БпЛА, в тому числі ударні, успішно відпрацьовують по ворогу“, – додав старший лейтенант.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 21:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку, протяжність якого досить велика, російські військові визначили пріоритетні сектори, а на решті лінії фронту великої активності не проявляють, розповів в етері національного телемарафону старший лейтенант, начальник служби зв’язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров.".