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На Куп’янському напрямку ситуація різко загострилася – Машовець (мапи)

Події 09:03   12.10.2023
Оксана Горун
На Куп’янському напрямку ситуація різко загострилася – Машовець (мапи)

Аналітик групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець розібрав ситуацію на східному фронті. У тому числі – дії росіян на Куп’янському напрямку.

“На Куп’янському напрямку ситуація певним чином різко загострилася, – написав Машовець в огляді вранці 12 жовтня. – Передові підрозділи 25-ї та лівофлангові підрозділи 138-ї омсбр противника зі складу його 6-ї ОВА зуміли просунутися найбільш “чутливим” для ЗСУ напрямком – на Синьківку з боку Лимана Першого”.

Ілюстрація: мапа DeepState

При цьому, за даними Машовця, “основна ударна група” армії РФ на Куп’янському напрямку успіху не мала.

“За напрямками Первомайське – отм.195.1, а також Ягідне – Іванівка атакували підрозділи 26-го танкового полку (тп) 47-ї танкової дивізії (тд) зі складу 1-ї гв.танкової армії (гв.ТА) – успіху не мали. У напрямку Родникове – Андріївка (це напрямок на Борову) противник ввів у бій підрозділи 13-го тп зі складу 4-ї тд (та сама – “кантемирівська”), очевидно, з метою відтягнути резерви ЗСУ з Куп’янського напрямку на цю ділянку – успіху теж не мали”, – перерахував список “розчарувань” окупантів аналітик.

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За його інформацією, деякого просування армія РФ досягла в південній частині фронту – в напрямку Макіївки на Луганщині.

Також Машовець попередив, що противник продовжує посилювати своє угруповання на Куп’янському напрямку. Зокрема, сюди з Воронезької області РФ переміщують “доформований” 153-й танковий полк 47-ї танкової дивізії.

“Всього – 94 танки, 32 ББМ, 12 одиниць 122-мм гармат-гаубиць типу Д-30, близько 140 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Очевидно, цей повнокомплектний танковий полк “складе компанію” 26-му тп цієї ж дивізії та, ймовірніше за все, буде залучений як ешелон розвитку успіху у напрямку до Першотравневого — Петропавлівка”, — повідомив військовий аналітик.

Ілюстрація: мапа DeepState

Підбиваючи підсумки аналізу, Машовець зазначив, що до стратегічної наступальної операції російські війська ще не готові. При цьому те, що відбувається, – це очевидні спроби “перехопити стратегічну ініціативу” після того, як український контрнаступ нібито “видихнувся”.

“Очевидно, що противник провів у цьому сенсі серйозну підготовчу роботу з перегрупування своїх сил і засобів та їх доукомплектування. Причому друге було основним. Перегрупування було обмежене та зведене до критично необхідного обсягу, що дозволило противнику домогтися певної оперативної раптовості на певних напрямках. Очевидно, що все ж таки вирішальним, у сенсі шансів на успіх реалізації цього задуму російського командування, буде не лише його здатність “проломити” підлеглими військами оборону ЗСУ на певних напрямках, а й події безпосередньо в так званому “сухопутному коридорі”. Адже обсяг сил та засобів противника, які він може, образно кажучи, “кинути в наступ” у Східній операційній зоні, певним чином обмежений. У цьому сенсі він продовжує концентрувати свої зусилля саме на півдні”, – підсумував військовий аналітик.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2023 в 09:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітик групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець розібрав ситуацію на східному фронті. У тому числі – дії росіян на Куп’янському напрямку".