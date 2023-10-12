На Купянском направлении ситуация резко обострилась — Машовец (карты)

Аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец разобрал ситуацию на восточном фронте. В том числе — действия россиян на Купянском направлении.

«На Купянском направлении ситуация определенным образом резко обострилась, — написал Машовец в обзоре утром 12 октября. — Передовые подразделения 25-й и левофланговые подразделения 138-й омсбр противника из состава его 6-й ОВА сумели продвинуться по наиболее «чувствительному» для ВСУ направлению — на Синьковку со стороны Лимана Первого».

При этом, по данным Машовца, «основная ударная группа» армии РФ на Купянском направлении успеха не имела.

«По направлениям Первомайское — отм.195.1, а также Ягодное — Ивановка атаковали подразделения 26-го танкового полка (тп) 47-й танковой дивизии (тд) из состава 1-й гв.танковой армии (гв.ТА) — успеха не имели. По направлению Родниковое — Андреевка (это направление на Боровую) противник ввел в бой подразделения 13-го тп из состава 4-й тд (та самая — «кантемировская»), очевидно, с целью оттянуть резервы ВСУ с Купянского направления на этот участок — успеха тоже не имели», — перечислил список «разочарований» оккупантов аналитик.

По его информации, некоторого продвижения армия РФ достигла в южной части фронта — по направлению на Макеевку.

Также Машовец предупредил, что противник продолжает усиливать свою группировку на Купянском направлении. В частности, сюда из Воронежской области РФ перемещают «доформированный» 153-й танковый полк 47-й танковой дивизии.

«Всего – 94 танка, 32 ББМ, 12 единиц 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30, порядка 140 единиц автомобильной и специальной техники. Очевидно, этот полнокомплектный танковый полк «составит компанию» 26-му тп этой же дивизии и, вероятнее всего, будет задействован в качестве эшелона развития успеха по направлению к Первомайскому — Петропавловка», — сообщил военный аналитик.

Подводя итоги анализа, Машовец отметил, что к стратегической наступательной операции российские войска еще не готовы. При этом происходящее — это очевидные попытки «перехватить стратегическую инициативу» после того, как украинское контрнаступление якобы «выдохлось».

«Очевидно, что противник провел в этом смысле серьезную подготовительную работу по перегруппировке своих сил и средств и их доукомплектованию. Причем второе было основным. Перегруппировка была ограничена и сведена к критически необходимому объему, что позволило противнику добиться определенной оперативной внезапности на определенных направлениях. Очевидно, что все же решающим, в смысле шансов на успех реализации этого замысла российского командования, будет не только его способность «проломить» подчиненными войсками оборону ВСУ на определенных направлениях, но и события непосредственно в так называемом «сухопутном коридоре». Ведь объем сил и средств противника, которые он может, образно говоря «бросить в наступление» в Восточной операционной зоне, определенным образом ограничен. В этом смысле, он продолжает концентрировать свои усилия именно на юге», — подытожил военный аналитик.