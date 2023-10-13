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13 атак ворога на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

Події 07:09   13.10.2023
Оксана Горун
13 атак ворога на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні Генштаб поінформував про спроби армії РФ вести штурми на Куп’янському напрямку.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога в районі Синьківки та вісім атак біля Іванівки Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Також росіяни намагаються прориватися в бік Макіївки у Луганській області (у напрямку Борової).

Про авіаційні удари ворога на Харківщині минулої доби у зведенні даних немає. Але населені пункти регіону – у числі 100, які опинилися під артобстрілами в Україні.

Загалом за добу армія РФ завдала по країні чотирьох ракетних і 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося 64 бойові зіткнення.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала дванадцять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три – по пунктах управління та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, десять артилерійських засобів та пункт управління противника“, – зазначили в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштаб поінформував про спроби армії РФ вести штурми на Куп’янському напрямку".