13 атак ворога на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні Генштаб поінформував про спроби армії РФ вести штурми на Куп’янському напрямку.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога в районі Синьківки та вісім атак біля Іванівки Харківської області“, – повідомили в Генштабі.

Також росіяни намагаються прориватися в бік Макіївки у Луганській області (у напрямку Борової).

Про авіаційні удари ворога на Харківщині минулої доби у зведенні даних немає. Але населені пункти регіону – у числі 100, які опинилися під артобстрілами в Україні.

Загалом за добу армія РФ завдала по країні чотирьох ракетних і 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з РСЗВ.

На фронті сталося 64 бойові зіткнення.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала дванадцять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три – по пунктах управління та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, десять артилерійських засобів та пункт управління противника“, – зазначили в Генштабі.