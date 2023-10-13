13 атак ворога на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні Генштаб поінформував про спроби армії РФ вести штурми на Куп’янському напрямку.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога в районі Синьківки та вісім атак біля Іванівки Харківської області“, – повідомили в Генштабі.
Також росіяни намагаються прориватися в бік Макіївки у Луганській області (у напрямку Борової).
Про авіаційні удари ворога на Харківщині минулої доби у зведенні даних немає. Але населені пункти регіону – у числі 100, які опинилися під артобстрілами в Україні.
Загалом за добу армія РФ завдала по країні чотирьох ракетних і 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з РСЗВ.
На фронті сталося 64 бойові зіткнення.
Читайте також: Розуміємо сектори, визначені ворогом як пріоритетні — захисник Куп’янщини
“Протягом доби авіація Сил оборони завдала дванадцять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три – по пунктах управління та чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, десять артилерійських засобів та пункт управління противника“, – зазначили в Генштабі.
Новини за темою:
Ви читали новину: «13 атак ворога на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 07:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштаб поінформував про спроби армії РФ вести штурми на Куп’янському напрямку".