12 атак росіян відбили українські воїни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку росіяни завдали артилерійських і мінометних обстрілів по селах Тернова, Гатище, Плетенівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

Також тут противник завдав авіаційних ударів.

З артилерії та мінометів росіяни обстріляли 15 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Куп’янськ, Берестове Харківської області.