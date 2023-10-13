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12 атак росіян відбили українські воїни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 20:32   13.10.2023
Оксана Якушко
12 атак росіян відбили українські воїни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

На Слобожанському напрямку росіяни завдали артилерійських і мінометних обстрілів по селах Тернова, Гатище, Плетенівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

Також тут противник завдав авіаційних ударів.

З артилерії та мінометів росіяни обстріляли 15 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Куп’янськ, Берестове Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 20:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку росіяни завдали артилерійських і мінометних обстрілів по селах Тернова, Гатище, Плетенівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".