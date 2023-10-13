12 атак росіян відбили українські воїни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
На Слобожанському напрямку росіяни завдали артилерійських і мінометних обстрілів по селах Тернова, Гатище, Плетенівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.
Також тут противник завдав авіаційних ударів.
З артилерії та мінометів росіяни обстріляли 15 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Куп’янськ, Берестове Харківської області.
Читайте також: 13 атак ворога на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «12 атак росіян відбили українські воїни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 20:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Слобожанському напрямку росіяни завдали артилерійських і мінометних обстрілів по селах Тернова, Гатище, Плетенівка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".