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20 раз РФ атакувала біля Синьківки, Іванівки, Кислівки на Харківщині – Генштаб

Події 07:45   14.10.2023
Оксана Якушко
20 раз РФ атакувала біля Синьківки, Іванівки, Кислівки на Харківщині – Генштаб

Авіаційні удари РФ завдала по Сіньківці, Іванівці, Кислівці, Піщаному Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. 

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Слобожанському напрямку ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

Читайте також: 12 атак росіян відбили українські воїни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 07:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Авіаційні удари РФ завдала по Сіньківці, Іванівці, Кислівці, Піщаному Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ. ".