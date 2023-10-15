Генштаб ВСУ по Харьковщине: десять атак войск РФ и удары из авиации
В Харьковской области украинские защитники в течение суток отбили десять атак военных РФ вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Вражеским авиаударам подверглись Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.
В Луганской области силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе, в частности, села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.
Читайте также: 5 атак отбили украинские защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атака, генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб ВСУ по Харьковщине: десять атак войск РФ и удары из авиации»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 07:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области украинские защитники в течение суток отбили десять атак военных РФ вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".