Генштаб ВСУ по Харьковщине: десять атак войск РФ и удары из авиации

В Харьковской области украинские защитники в течение суток отбили десять атак военных РФ вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Вражеским авиаударам подверглись Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.

В Луганской области силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе, в частности, села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.