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Генштаб ВСУ по Харьковщине: десять атак войск РФ и удары из авиации

Происшествия 07:23   15.10.2023
Елена Нагорная
Генштаб ВСУ по Харьковщине: десять атак войск РФ и удары из авиации

В Харьковской области украинские защитники в течение суток отбили десять атак военных РФ вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Вражеским авиаударам подверглись Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы и Песчаное.

В Луганской области силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе, в частности, села Макеевка, вблизи админграницы с Харьковщиной.

Читайте также: 5 атак отбили украинские защитники на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 07:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области украинские защитники в течение суток отбили десять атак военных РФ вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.".