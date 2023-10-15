РФ била из авиации по Изюмщине и провела больше 15 атак на Купянщине — Генштаб

В Харьковской области украинские военные в течение суток отбили более 15 атак врага вблизи сел Синьковка и Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Кроме того, противник нанес авиаудары возле села Песчаное Купянского района и сел Дружелюбовка и Чернещина Изюмского района.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Синьковка, Кучеровка и Ивановка на Купянском направлении, а также Уды, Волчанские Хутора, Гатище и Бударки — на Слобожанском.