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Более 682 млн грн — сумма компенсации за поврежденное жилье на Харьковщине

Общество 18:17   16.10.2023
Оксана Якушко
Более 682 млн грн — сумма компенсации за поврежденное жилье на Харьковщине

В настоящее время денежную помощь для ремонта жилья на Харьковщине в рамках программы єВідновлення получили уже 6 109 заявителей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На их счета поступило более 487 млн. грн. В ближайшее время получат компенсации еще 1300 заявителей на сумму более 195 млн грн. Решения по этим выплатам уже приняты. В частности, в Харькове выплатили более 85 млн. грн. Назначены выплаты на сумму около 24 млн грн. В общей сложности в области подано 20 375 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья», — рассказал Синегубов.

Комиссии сформировали 65 сертификатов в рассрочку 94,5 млн грн компенсаций за уничтоженное врагом имущество.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 18:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время денежную помощь для ремонта жилья на Харьковщине в рамках программы єВідновлення получили уже 6 109 заявителей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".