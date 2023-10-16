Более 682 млн грн — сумма компенсации за поврежденное жилье на Харьковщине

В настоящее время денежную помощь для ремонта жилья на Харьковщине в рамках программы єВідновлення получили уже 6 109 заявителей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На их счета поступило более 487 млн. грн. В ближайшее время получат компенсации еще 1300 заявителей на сумму более 195 млн грн. Решения по этим выплатам уже приняты. В частности, в Харькове выплатили более 85 млн. грн. Назначены выплаты на сумму около 24 млн грн. В общей сложности в области подано 20 375 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья», — рассказал Синегубов.

Комиссии сформировали 65 сертификатов в рассрочку 94,5 млн грн компенсаций за уничтоженное врагом имущество.