Понад 682 млн грн – сума компенсації за пошкоджене житло на Харківщині

Наразі грошову допомогу для ремонту житла на Харківщині в рамках програми єВідновлення отримали вже 6109 заявників, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На їхні рахунки надійшло понад 487 млн грн. Найближчим часом отримають компенсації ще 1 300 заявників на суму більше 195 млн грн. Рішення по цих виплатах уже ухвалені. Зокрема, у Харкові виплатили більше 85 млн грн. Призначено виплат на суму близько 24 млн грн. Загалом в області подано 20 375 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла», – розповів Синєгубов.

Комісії сформували 65 сертифікатів на виплату 94,5 млн грн компенсацій за знищене ворогом майно.