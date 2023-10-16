Понад 682 млн грн – сума компенсації за пошкоджене житло на Харківщині
Наразі грошову допомогу для ремонту житла на Харківщині в рамках програми єВідновлення отримали вже 6109 заявників, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«На їхні рахунки надійшло понад 487 млн грн. Найближчим часом отримають компенсації ще 1 300 заявників на суму більше 195 млн грн. Рішення по цих виплатах уже ухвалені. Зокрема, у Харкові виплатили більше 85 млн грн. Призначено виплат на суму близько 24 млн грн. Загалом в області подано 20 375 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла», – розповів Синєгубов.
Комісії сформували 65 сертифікатів на виплату 94,5 млн грн компенсацій за знищене ворогом майно.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: євідновлення, деньги, жилье, иммущество, компенсация, Олег Синегубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 18:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі грошову допомогу для ремонту житла на Харківщині в рамках програми єВідновлення отримали вже 6109 заявників, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".