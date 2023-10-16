Live
  • Пн 16.10.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.37
  • EUR 38.28
  • 🟢

Понад 682 млн грн – сума компенсації за пошкоджене житло на Харківщині

Суспільство 18:17   16.10.2023
Оксана Якушко
Понад 682 млн грн – сума компенсації за пошкоджене житло на Харківщині

Наразі грошову допомогу для ремонту житла на Харківщині в рамках програми єВідновлення отримали вже 6109 заявників, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На їхні рахунки надійшло понад 487 млн грн. Найближчим часом отримають компенсації ще 1 300 заявників на суму більше 195 млн грн. Рішення по цих виплатах уже ухвалені. Зокрема, у Харкові виплатили більше 85 млн грн. Призначено виплат на суму близько 24 млн грн. Загалом в області подано 20 375 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла», – розповів Синєгубов.

Комісії сформували 65 сертифікатів на виплату 94,5 млн грн компенсацій за знищене ворогом майно.

Читайте також: «Проблема – кошти» — Терехов про встановлення вікон після обстрілів у Харкові

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Понад 682 млн грн – сума компенсації за пошкоджене житло на Харківщині
Понад 682 млн грн – сума компенсації за пошкоджене житло на Харківщині
16.10.2023, 18:17
Прикордонники показали, як під Куп’янськом спалили техніку росіян (фото)
Прикордонники показали, як під Куп’янськом спалили техніку росіян (фото)
16.10.2023, 18:15
5 дітей і 6 дорослих із Куп’янська і Куп’янськ-Вузлового евакуювали до Харкова
5 дітей і 6 дорослих із Куп’янська і Куп’янськ-Вузлового евакуювали до Харкова
16.10.2023, 17:48
В Основ’янському районі Харкова переклали понад 1 км мереж водовідведення
В Основ’янському районі Харкова переклали понад 1 км мереж водовідведення
16.10.2023, 17:31
Хуліганів, які побили зятя Сапронова і сина Шумілкіна, шукає поліція Харкова
Хуліганів, які побили зятя Сапронова і сина Шумілкіна, шукає поліція Харкова
16.10.2023, 16:54
Чехія передала Харкову чотири трамвайні вагони з міста Пльзень – Терехов
Чехія передала Харкову чотири трамвайні вагони з міста Пльзень – Терехов
16.10.2023, 16:27

Новини за темою:

17:15
Будинки і школи. Що і де відбудують цього року у Харківському районі
18:11
538 млн грн компенсацій потрібно на Харківщині за пошкоджене майно
15:56
Харків’яни можуть отримати до 500 тисяч гривень на ремонт житла
13:48
Понад тисячу домів зруйнувала та пошкодила РФ у громаді на півночі Харківщини
12:17
У Чугуєві «завелися» шахраї: представляються фахівцями «єВідновлення»

Ви читали новину: «Понад 682 млн грн – сума компенсації за пошкоджене житло на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 18:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі грошову допомогу для ремонту житла на Харківщині в рамках програми єВідновлення отримали вже 6109 заявників, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".