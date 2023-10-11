«Проблема – кошти» – Терехов про встановлення вікон після обстрілів у Харкові
У Харкові проводовжують встановлювати вікна після обстрілів.
«Тільки в центрі треба 3 тисячі вікон. Проблема – кошти. Були б на це кошти і строки виконання, бо такий об’єм, який ми встановили, який ми замовили, який нам потрібен він дуже значний», – повідомив 11 жовтня під час пресконференції мер Харкова Ігор Терехов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
За словами мера, з початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові були виконані роботи зі скління в обсязі 74,5 тисячі кв. м. До кінця року планують відновити ще 21,2 тисячі кв. м.
«Зранку мав нараду з департаментами, ми обговорювали, як найшвидше встановити вікна у центрі, на Північній Салтівці, але це величезні кошти. Мав розмову з урядом, щоб максимально задіяти на ці цілі програму «єВідновлення», бо коштів міського бюджету на все не вистачить», – додав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 14:25;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові проводовжують встановлювати вікна після обстрілів.".