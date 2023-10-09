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У Харкові закривають розбиті російською ракетою дахи будинків (фото)

Суспільство 09:38   09.10.2023
Оксана Горун
У Харкові закривають розбиті російською ракетою дахи будинків (фото) Фото: пресслужба ХМР

В Основ’янському районі ліквідують наслідки удару “Іскандером”. Ракета вбила дитину та її бабусю та поранила близько десятка людей. Крім того, частково обвалився житловий будинок, а в сусідніх будівлях пошкоджені дахи та вилетіли вікна.

Із самого дня “прильоту”, 6 жовтня, на місці працюють бригади комунальників. Уже у вихідні вікна будинків, що вилетіли від вибухової хвилі, закрили OSB. Наразі, за інформацією мерії, ремонтники перекривають постраждалі дахи.

“Зокрема, бригади КП “Харківспецбуд” усувають аварійність пошкоджених покрівель на вулицях Георгія Тарасенка та Молочній. Також комунальники обстежують покрівлі у будинках, розташованих поруч з епіцентром вибуху”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

Ремонт дахів після ракетного удару по Харкову 9 жовтня 2023 2
Фото: пресслужба ХМР
Ремонт дахів після ракетного удару по Харкову 9 жовтня 2023 3
Фото: пресслужба ХМР
Ремонт дахів після ракетного удару по Харкову 9 жовтня 2023 4
Фото: пресслужба ХМР
Ремонт дахів після ракетного удару по Харкову 9 жовтня 2023 5
Фото: пресслужба ХМР
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 09:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Основ’янському районі ліквідують наслідки удару “Іскандером”. Ракета вбила дитину та її бабусю та поранила близько десятка людей. Крім того, частково обвалився житловий будинок, а в сусідніх будівлях пошкоджені дахи та вилетіли вікна".