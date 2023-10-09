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В Харькове закрывают разбитые российской ракетой крыши домов (фото)

Общество 09:38   09.10.2023
Оксана Горун
В Харькове закрывают разбитые российской ракетой крыши домов (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Основянском районе ликвидируют последствия удара «Искандером». Ракета убила ребенка и его бабушку и ранила около десятка людей. Кроме того, частично обрушился жилой дом, а в соседних зданиях повреждены крыши и вылетели окна.

С самого дня «прилета», 6 октября, на месте работают бригады коммунальщиков. Уже в выходные окна домов, вылетевшие от взрывной волны, закрыли OSB. Сейчас, по информации мэрии, ремонтники перекрывают пострадавшие крыши.

«В частности, бригады КП «Харьковспецстрой» устраняют аварийность поврежденных кровель на улицах Георгия Тарасенко и Молочной. Также коммунальщики обследуют кровли в домах, расположенных рядом с эпицентром взрыва», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Ремонт крыш после ракетного удара по Харькову 9 октября 2023 2
Фото: пресс-служба ХГС
Ремонт крыш после ракетного удара по Харькову 9 октября 2023 3
Фото: пресс-служба ХГС
Ремонт крыш после ракетного удара по Харькову 9 октября 2023 4
Фото: пресс-служба ХГС
Ремонт крыш после ракетного удара по Харькову 9 октября 2023 5
Фото: пресс-служба ХГС
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 09:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Основянском районе ликвидируют последствия удара «Искандером». Ракета убила ребенка и его бабушку и ранила около десятка людей. Кроме того, частично обрушился жилой дом, а в соседних зданиях повреждены крыши и вылетели окна".