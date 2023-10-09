В Харькове закрывают разбитые российской ракетой крыши домов (фото)

В Основянском районе ликвидируют последствия удара «Искандером». Ракета убила ребенка и его бабушку и ранила около десятка людей. Кроме того, частично обрушился жилой дом, а в соседних зданиях повреждены крыши и вылетели окна.

С самого дня «прилета», 6 октября, на месте работают бригады коммунальщиков. Уже в выходные окна домов, вылетевшие от взрывной волны, закрыли OSB. Сейчас, по информации мэрии, ремонтники перекрывают пострадавшие крыши.

«В частности, бригады КП «Харьковспецстрой» устраняют аварийность поврежденных кровель на улицах Георгия Тарасенко и Молочной. Также коммунальщики обследуют кровли в домах, расположенных рядом с эпицентром взрыва», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.