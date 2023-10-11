«Проблема – средства» — Терехов об установке окон после обстрелов в Харькове
В Харькове продолжают устанавливать окна после обстрелов.
«Только в центре нужно 3 тысячи окон. Проблема – средства. Были бы на это средства и сроки выполнения, потому что такой объем, который мы установили, который мы заказали, который нам нужен, он очень значителен», – сообщил 11 октября во время пресс-конференции мэр Харькова Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».
По словам мэра, с начала полномасштабного вторжения РФ в Харькове были выполнены работы по остеклению в объеме 74,5 тысячи кв. м. До конца года планируют восстановить еще 21,2 тысячи кв. м.
«Утром было совещание с департаментами, мы обсуждали, как быстрее всего установить окна в центре, на Северной Салтовке, но это огромные средства. Был разговор с правительством, чтобы максимально задействовать на эти цели программу «єВідновлення», потому что средств городского бюджета на все не хватит», — добавил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 14:25;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают устанавливать окна после обстрелов.".