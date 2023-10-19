В Дергачах под Харьковом показали дома, почти восстановленные после ударов РФ
В городе Дергачи Харьковской области продолжается восстановление домов на двух улицах, значительно пострадавших в результате обстрелов россиян, — Центральной и 23 Августа. Работы проводят за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета.
Всего до декабря в Дергачах планируют завершить восстановление 17 многоквартирных домов. В планах также — благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба ХОВА.
«На сегодня три здания находятся на стадии готовности 99%. Отстройка еще двух жилых объектов выполнена на 90%», — отметил начальник Харьковского РВА Владимир Усов.
Видео: ХОВА
«Во многих домах кроме наружных работ по ремонту кровли, утеплению и обустройству фасадов, а также замене окон, приводятся в порядок подъезды и лестничные марши. При необходимости вставляются выбитые в квартирах двери, обустраиваются подвалы, выполняются штукатурные работы», — рассказал заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.
В Харьковском районе в этом году также планируют начать восстановление десяти многоквартирных домов в селе Русская Лозовая и по одному — в поселках Докучаевское и Рогань.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, Дергачи, дома, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 23:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи Харьковской области продолжается восстановление домов на двух улицах, значительно пострадавших в результате обстрелов россиян, — Центральной и 23 Августа. Работы проводят за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета.".