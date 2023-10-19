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В Дергачах под Харьковом показали дома, почти восстановленные после ударов РФ

Общество 23:10   19.10.2023
Елена Нагорная
В Дергачах под Харьковом показали дома, почти восстановленные после ударов РФ Фото: ХОВА

В городе Дергачи Харьковской области продолжается восстановление домов на двух улицах, значительно пострадавших в результате обстрелов россиян, — Центральной и 23 Августа. Работы проводят за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета.

Всего до декабря в Дергачах планируют завершить восстановление 17 многоквартирных домов. В планах также — благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба ХОВА.

«На сегодня три здания находятся на стадии готовности 99%. Отстройка еще двух жилых объектов выполнена на 90%», — отметил начальник Харьковского РВА Владимир Усов.

Видео: ХОВА

«Во многих домах кроме наружных работ по ремонту кровли, утеплению и обустройству фасадов, а также замене окон, приводятся в порядок подъезды и лестничные марши. При необходимости вставляются выбитые в квартирах двери, обустраиваются подвалы, выполняются штукатурные работы», — рассказал заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

В Харьковском районе в этом году также планируют начать восстановление десяти многоквартирных домов в селе Русская Лозовая и по одному — в поселках Докучаевское и Рогань.

Читайте также: Дома и школы. Что и где будут отстраивать в этом году Харьковском районе

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 23:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Дергачи Харьковской области продолжается восстановление домов на двух улицах, значительно пострадавших в результате обстрелов россиян, — Центральной и 23 Августа. Работы проводят за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета.".