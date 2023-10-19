В Дергачах под Харьковом показали дома, почти восстановленные после ударов РФ

В городе Дергачи Харьковской области продолжается восстановление домов на двух улицах, значительно пострадавших в результате обстрелов россиян, — Центральной и 23 Августа. Работы проводят за средства фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии и местного бюджета.

Всего до декабря в Дергачах планируют завершить восстановление 17 многоквартирных домов. В планах также — благоустройство прилегающих территорий, сообщает пресс-служба ХОВА.

«На сегодня три здания находятся на стадии готовности 99%. Отстройка еще двух жилых объектов выполнена на 90%», — отметил начальник Харьковского РВА Владимир Усов.

Видео: ХОВА

«Во многих домах кроме наружных работ по ремонту кровли, утеплению и обустройству фасадов, а также замене окон, приводятся в порядок подъезды и лестничные марши. При необходимости вставляются выбитые в квартирах двери, обустраиваются подвалы, выполняются штукатурные работы», — рассказал заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

В Харьковском районе в этом году также планируют начать восстановление десяти многоквартирных домов в селе Русская Лозовая и по одному — в поселках Докучаевское и Рогань.